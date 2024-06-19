"حزب الله" نعى جهاد أحمد حايك من بلدة عدشيت

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جهاد أحمد حايك "حيدر" مواليد عام 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
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