قوى الأمن أوقفت سوريين سرقا مبلغاً ماليّاً من مالك محطّة في "قبّ إلياس" البقاعيّة

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بأن "بتاريخ 9-6-2024، تعرّض مالك محطّة وقود في بلدة قبّ الياس البقاعيّة لعمليّة سرقة مبلغ مالي من داخل المحطّة، من قِبَل عاملَين لديه، ولاذا بعدها بالفرار، على متن "فان"، إلى جهةٍ مجهولة، وهما: م. س. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)، م. د. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)، بنتيجة المتابعة الفوريّة من قِبل شعبة المعلومات، تبيّن أنّ المذكورَين توجّها إلى محلّة الكولا".

واشار الى ان "فجر تاريخ 10-6-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبأقل من 24 ساعة على حصول السّرقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة من توقيف المشتبه فيهما في "الكولا"، وضبطت بحوزتهما المبلغ المسروق، وقيمته 1080دولاراً أميركيًا. بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".