لجنة الاقتصاد ناقشت موضوع سلامة الغذاء لجهة توحيد المعايير بين المختبرات المعتمدة

ناقشت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط، في جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء النواب، موضوع سلامة الغذاء لجهة توحيد المعايير بين المختبرات المعتمدة.

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