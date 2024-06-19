"حزب الله" نعى حسن محمد علي صعب من بلدة يارون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن محمد علي صعب "صادق" مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.