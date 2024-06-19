ميقاتي التقى سفيرَي قطر والنرويج وبحث مع علامة في موضوع جوازات سفر المغتربين

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن، وتم عرض المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين. هذا، واستقبل ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتين ياتفيك في زيارة وداعيّة. إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فادي علامة الذي قال بعد اللقاء: "عرضت مع ميقاتي الأوضاع في الجنوب، والتقارير التي تردنا عن الأضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية، كما تابعنا موضوع الهبات المخصصة للنازحين من قرى المواجهة في الجنوب. كذلك اثرت مع ميقاتي موضوع جوازات السفر للمغتربين اللبنانيين الذين يهمنا عودتهم، خصوصا في موسم الصيف، بعد ان تلقينا الكثير من الشكاوى بشأن ضرورة حصولهم على الجواز البيومتري لكي يتمكنوا من المجيء الى لبنان، وقد اشار ميقاتي الى أنه سيعرض الموضوع على المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري لتسهيل الامر".

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