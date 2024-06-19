غارتان إسرائيليتان على الخيام واستهداف سيارة خالية في الوزاني

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتَين على مدينة الخيام في جنوب لبنان.

إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ سيارة خالية في أحد البساتين في الوزاني.

وفي وقت سابق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة.

وفي هذا الصدد، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف مدينة الخيام.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومواصلة "حزب الله" عملياته العسكرية عند الحدود.