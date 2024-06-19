نبيل نقولا: ايها الشعب الذي ضحكوا عليك واسموك عظيمًا سرقوا أموالك ونهبوا جنى عمرك ونصبوا عليك

اشار النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان، الى انه "بعد متابعتي للوثائقي "le casse du siècle " على محطة "arte" التي اعطت صورة حقيقية عن الوضع السياسي والسياسيين اللبنانيين. إنتابني القرف والإشمئزاز من هذه المنظومة المافيوية المسيطرة والقابضة على ارواح الناس. كما انتابني نوع من اليأس من هذا الشعب الخانع والخاضع لهذه الطبقة الفاسدة".

ولفت نقولا الى ان "ما حدث ويحدث يوميا في لبنان لو حدث في أي بلد في العالم لوجدنا هذه الطبقة معلقة على المشانق أو في حاويات النفايات".

واردف "ايها الشعب الذي ضحكوا عليك واسموك عظيمًا سرقوا أموالك ونهبوا جنى عمرك ونصبوا عليك، أولادهم وأولاد أولادهم، ما زلت تنحني امام الزعيم. بئس العظمة وبئس الكرامة".