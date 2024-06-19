الارصاد الجوية: كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان ودرجات الحرارة تتخطى معدلاتها بحدود 9 درجات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض على الجبال، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية".

واشارت الى ان "لبنان يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا، مصدرها شبه الجزيرة العربية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بخاصة في المناطق الداخلية بحدود 9 درجات".

وحذّرت المواطنين من "عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية ، وعدم ترك الاطفال و المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم غلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، وترتفع درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 9 درجات في المناطق الداخلية مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري".

وذكرت ان "طقس الخميس غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض على الجبال، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية. والجمعة غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات، بينما تنخفض درجات الحرارة على الجبال وفي المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد".

واضافت ان "طقس السبت قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا، فيما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه".