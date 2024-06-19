يوم الجمعة القادم .. الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت يوم الجمعة.

وقالت القناة إن المحكمة قد تصدر أيضا مذكرات اعتقال بحق قادة حركة حماس، نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن القضاة قد اتخذوا هذا القرار على أن يتم الإعلان عنه يوم الجمعة من لاهاي.

وفي 20 مايو الماضي، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت و3 قادة من حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة"

وبعد ظهور التقارير الأولية عن نوايا خان، حذر نتنياهو من أنه إذا أعطت المحكمة في لاهاي الضوء الأخضر لمذكرات الاعتقال فإن ذلك سيشكل "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة"، على حد زعمه.

كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونجرس يدرس إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بأنه أمر "شائن"، على حد تعبيره.