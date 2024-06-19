جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في السودان .. الإمارات ترد على اتهامات الخرطوم

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت دولة الإمارات، في جلسة أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، أن ما سمتها الأكاذيب والمعلومات المضللة والدعاية التي ينشرها بعض الممثلين السودانيين، واستهداف الإمارات ودول أخرى، تهدف إلى تعمية المجتمع الدولي عن الأعمال الشنيعة التي ترتكب على الأرض من قبل الأطراف المتحاربة.

وقال محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول الأوضاع في السودان، إن هذه الجهود الخادعة لصرف الانتباه لن تثني الإمارات عن مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان ويساعد الشعب السوداني.

وأضاف في كلمته: «نعرب عن قلقنا العميق إزاء الآثار المأساوية الناجمة عن النزاع في السودان».

وأشار إلى أن الإمارات خصصت أمس الاثنين، 70% من تعهدها الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.