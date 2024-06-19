استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غرب رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء وعدة جرحى، من داخل خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الإحتلال، كما توغلت دبابات الإحتلال الإسرائيلي في عمق الحي السعودي غرب رفح، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود العديد من الشهداء داخل الحي السعودي لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي.

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