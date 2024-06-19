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اعتقال ٣٥ فلسطينيًا في الضفة الغربية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم ٣٥ فلسطينيًا، في مدن وقرى الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في قلقيلية ونابلس وطوباس والخليل.

في سياق متصل، أصيب العديد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سيلة الحارثية بجنين، كما أصيب فلسطينيان بجروح، أحدهما مسن، خلال عملية اقتحام مدينة قلقيلية.

وفي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدة، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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