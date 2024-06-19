مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات وسوء أحوال الطقس في الهند

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مسؤولون في الهند اليوم الأربعاء مصرع 11 شخصا جراء أحوال الطقس القاسية التي تضرب مختلف أنحاء البلاد من أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري .

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن خمسة أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بعدما دفن منزلهم جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية "آسام"، مضيفا أن آخرين لقوا مصرعهم جراء ضربات الشمس في مدينة "دلهي ".

يشار إلى أن أكثر من 160 ألف شخص في ولاية "آسام" الواقعة في شمال شرق البلاد تضرروا جراء مياه الفيضانات العارمة.

الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين إلى 75 قتيلًا ومصابًا

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في ولاية "البنغال الغربي" اليوم الإثنين إلى 15 قتيلا و60 مصابا.

وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير في ظل استمرار عمل وكالات البحث والإنقاذ لرفع الحطام وإنقاذ الركاب العالقين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا وتقديم تعويضات مالية لهم، فيما أعلنت رئيسة البلاد دروباي مورمو عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والنجاح لجهود الإنقاذ.

كما أعلنت وزارة النقل الهندية فتح تحقيق في حادث تصادم قطار بضائع بقطار ركاب في ولاية "البنغال الغربي".

بدورها، قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي، إنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ ومختلف الفرق الطبية وفرق التعامل مع الكوارث في موقع التصادم، معربة عن صدمتها وحزنها الشديدين إزاء الحادث.

وأظهرت صور بثتها محطات هندية حطام عربات القطارين مقلوبة على جانبها وإحداها ترتفع في الهواء وتتوازن بشكل غير مستقر على عربة أخرى.

يشار إلى أن العام الماضي شهد مصرع أكثر من 280 شخصا جراء حادث قطار في شرق الهند في واحدة من أعنف حوادث السكك الحديدية في البلاد منذ عقود.