الحكم على جندي أمريكي بالسجن في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حكمت محكمة في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا اليوم الأربعاء بالسجن على العسكري الأمريكي غوردون بلاك، بعد إدانته بسرقة أموال من صديقته السابقة وتهديدها بالقتل.

وقالت المحكمة في قرارها: "العقوبة هي السجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، ويتم احتساب مدة العقوبة من لحظة دخول الحكم حيز التنفيذ"، كما لبت المحكمة طلب المجنى عليها بتعويض الأضرار المادية بقيمة 10 آلاف روبل (نحو 116 دولارا).

ولم يدخل الحكم حيز التنفيذ بعد، وقالت محامية الجندي الأمريكية إنها تعتزم استئناف الحكم الصادر بحق موكلها.

وحسب مكتب المدعي العام، فإن الجندي الأمريكي بلاك الذي جاء في أبريل إلى فلاديفوستوك لزيارة فتاة بعد التقائه لها في كوريا، "أمسك الفتاة بالقوة من رقبتها في أثناء مشاجرة، وهو ما اعتبرته تهديدا حقيقيا لحياتها، ثم سرق 10 آلاف روبل من محفظتها".

وحسب شبكة NBC News، فقد كان الرقيب بلاك يخدم في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وبعد الانتهاء من خدمته ذهب إلى روسيا بمبادرة منه لزيارة امرأة يزعم أنه كان على علاقة غرامية معها.