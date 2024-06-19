بوتين: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية تنص على المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ اتفاقية الشراكة الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تنص على تقديم المساعدة المتبادلة في حالة "العدوان على أحد المشاركين"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا لا تستبعد التعاون العسكري التقني مع كوريا الشمالية وفقًا للاتفاقية الموقعة اليوم".
ولفت إلى أنّ "التسليم المحتمل لطائرات "أف 16" وأسلحة ومعدات أخرى لضرب روسيا انتهاك صارخ للالتزامات الدولية".
وأكّد بوتين أنّ "موقف كوريا الشمالية بشأن أوكرانيا تأكيد للمسار السيادي للبلاد"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة ولن تقبلا لغة الابتزاز والإملاءات".
وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك بعد أن انتهت المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون في بيونغ يانغ والتي استمرت نحو ساعتين.
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