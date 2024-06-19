"النشرة": لبنان ينتظر نتائج وساطة مصر وقطر في غزه وترتيبات الجنوب تعدّ لليوم التالي

علمت "النشرة" أن الولايات المتحدة الاميركية طلبت من مصر وقطر ممارسة أقصى الضغوط على حركة "حماس" للقبول بالمقترح الاميركي بشأن وقف حرب غزة، خلال الايام المقبلة.

وقالت مصادر عربية مطّلعة لـ"النشرة" ان طرح نشر قوات عربية في قطاع غزة، لا تقبل به "حماس" ولا تحبّذه اساساً القاهرة، غير ان البحث يجري بشأن ضمانات امنية بديلة.

واعتبرت اننا في مرحلة ممارسة الأطراف كل ضغوطاتها الميدانية والإعلامية والدبلوماسية لفرض مخرج يُنهي الحرب.

امّا في جبهة الجنوب اللبناني، فإن الرسائل النارية وصلت إلى اعلى مستوياتها بين "حزب الله" وإسرائيل، بالتزامن مع المفاوضات المطروحة حول غزة.

وعلمت "النشرة" ان المبعوث الاميركي أموس هوكشتين طرح مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ترتيبات اليوم التالي في الجنوب، في ظل صمت بشأن التفاصيل التي يجري التواصل المفتوح بشأنها.

وعليه، فإن الايام الجارية تشهد تصعيدا، على وقع المفاوضات القائمة، التي ينتظر فيها لبنان مسار وساطات قطر ومصر في غزة.