افاد مراسل "النشرة"، بأن "بالرغم من الاوضاع الأمنية الصعبة في مدن وقرى وبلدات محافظة النبطية استمر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولاتهم التفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات ومحال اللحوم والخضار والفاكهة في نطاق مدينة النبطية وكفر جوز وبلدات عين قانا والنميرية وبلدة كوكبا قضاء حاصبيا، وقد سطر محضري ضبط بحق صاحب ملحمة وصاحب محل خضار لتخطيهم نسب الارباح في كفرجوز _ النبطية، وتم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم والإقفال بالشمع الاحمر في حال عدم إلتزامهم بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محاضر ضبط في حق مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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