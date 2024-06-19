نقابة المحررين: استخدام العنف مع أي صحافي أو إعلامي غير جائز على الاطلاق ولا يمكن القبول به

اشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الى ان "صحافيين واعلاميين وناشري مواقع مختلفة في مناطق لبنانية عدة يتعرضون مضايقات وتنمر واعتداء. أن استخدام العنف مع أي صحافي أو إعلامي أو ناشر موقع، غير جائز على الاطلاق ولا يمكن القبول به ايا تكن الاسباب".
واكدت في بيان، أن "هذا هو موقف النقابة غير القابل للنقاش والثابت الذي لا نحيد عنه، وان بامكان المتضرر من اي صحافي واعلامي وناشر موقع ان يحتكم الى القضاء المختص بدلا من العنف".
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