"حزب الله" نعى حسن المجتبى يوسف أحمد من بلدة رشاف

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن المجتبى يوسف أحمد "كيان" مواليد عام 1997 من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وفي وقت سابق من اليوم، نعى "حزب الله" اثنين من عناصره.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
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