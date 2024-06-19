النشرة: مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة الامس على سيارة في البرغلية

افاد مراسل "النشرة" بمقتل الفلسطيني محمد يوسف الحسن في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البرغلية قرب مدينة صور جنوب لبنان. والغارة استهدفت بالامس سيارة تقل عدداً من الشبان، ما أسفر عن مقتل الحسن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

والحسن، هو أحد أبناء تجمع القاسمية للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صور، وينتمي إلى عشيرة النميرات، وتعود جذوره إلى قرى شمال فلسطين.