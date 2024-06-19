حزب الله يعلن مقتل ثاني عناصره اليوم جراء العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حزب الله اللبناني مقتل ثاني عناصره اليوم الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.

وقال الحزب في بيانٍ صادرٍ عنه اليوم، إنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، نزف الشهيد جهاد أحمد حايك "حيدر" مواليد عام 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل أحد عناصره جراء عدوان إسرائيلي على الجنوب اللبناني، موضحًا في بيان أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، نزف الشهيد حسن محمد علي صعب "صادق" مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وشهدت عدة مناطق تابعة للجنوب اللبناني قصفًا متبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كالقصف الذي شهدته المنطقة بين كفركلا وديرميماس.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

وفي سياق متصل شن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، هجومًا جويًا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وانتشارهم داخل مستعمرة المطلة، مؤكدًا إصابتهم بشكلٍ مباشرٍ.

وأوضح حزب الله في بيان صادر عنه اليوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الاستهداف جاء بهدف دعم أهالي قطاع غزة؛ وردًا على اعتداءات جيش الاحتلال ‏الإسرائيلي المُتكررة ‌‏التي طالت بلدة البرغلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

الأمم المتحدة: تلوث وآثار بيئية غير مسبوقة ناجمة عن الحرب في غزة

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الآثار البيئية الناجمة عن الحرب في غزة غير مسبوقة، مما يعرض المجتمع للمعاناة من تفاقم مشكلة تلوث التربة والمياه والهواء بصورة سريعة ومخاطر الأضرار التي لحقت بنظمها الإيكولوجية الطبيعية والتي لا يمكن إصلاحها.

وجدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقييم أولي نشره اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح والمساعدة في نهاية المطاف في التخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن نشوب النزاع.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "لا يواجه سكان غزة معاناة لا توصف من الحرب المستمرة فحسب، بل إن الأضرار البيئية الكبيرة والمتزايدة في غزة تهدد بمعاناتهم من جراء تنفيذ برامج إنعاش مؤلمة وتستغرق زمنا طويلا".