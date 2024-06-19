أكسيوس: قرار البيت الأبيض إلغاء الاجتماع الإسرائيلي الأميركي يوضح أن هناك عواقب لما يقوم به نتانياهو

نقل موقع "أكسيوس" الاميركي عن مسؤول أميركي بان "قرار البيت الأبيض إلغاء الاجتماع الإسرائيلي الأميركي يوضح أن هناك عواقب لما يقوم به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي بان "الأميركيين غاضبون للغاية والفيديو الذي نشره نتانياهو تسبب في أضرار جسيمة".

وألغى البيت الأبيض اجتماعاً أميركياً إسرائيلياً رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده يوم الخميس، بعد أن نشر نتانياهو مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، يزعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن بلاده، وفق ما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وأعلن نتانياهو، في الفيديو، أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".