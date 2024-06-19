حفلة للغناء العربي في جامعة الروح القدس - الكسليك بقيادة غادة شبير

أحيت الفرقة العربيّة التابعة لكليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة في جامعة الروح القدس – الكسليك، حفلة للغناء العربي بعنوان: Arabic Mix, A Celebration of Timeless Music and Culture، بقيادة غادة شبير، المسؤولة عن قسم الغناء العربي في الكلّية، في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم.

وأدّى المنشدون مجموعة من الأغاني الراقية والأصيلة، تنوّعت بين الموشّحات والقصائد والمواويل والطقاطيق... لعمالقة الكتّاب والملحنين اللبنانيين والعرب، فعَلَت أصوات المنشدين الشجية والرخيمة، مترافقة مع العزف المحترف للموسيقيين، لتأخذ الحضور في رحلة موسيقية عبر الزمن، وسط أجواء غنائية ساحرة يصبو إليها عشّاق الفن الراقي.

هذا وجمعت الحفلة بين الاحتراف والإبداع وأصالة التراث، وتميّزت بالأداءات الفردية لهنادي دياب وغادة الهوا وأندرو أنطون ومروان يوسف. فيما فاجأت د. غادة شبير الحضور بإنشادها أغنية "آمنت بالله"، وسط تصفيق الحضور.

وتألفت الفرقة الموسيقيّة من ناجي عازار، ريشار قندلفت وشربل بو أنطون على الكمان، وطوني سويد على الناي، وبسام صالح على الكنترباص، وبول أبي طربيه على العود، وماريا مخّول على القانون، ومارون أبو سمرة وريمون قبرصي على الإيقاع، الذين بعزفهم المحترف، أضفوا طابعًا مميزًا على أداء الفرقة.