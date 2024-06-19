استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير النرويج مارتن يترفيك، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
واستقبل بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية. ومن الزوار وفد من الصليب الأحمر اللبناني برئاسة أنطوان الزغبي .
كانت هذه تفاصيل خبر بري بحث مع سفير النرويج ووزير الدفاع المستجدات في لبنان والمنطقة واستقبل وفدا من الصليب الاحمر اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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