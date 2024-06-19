"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب مولد في الصالحية واخر بحق محل بوظة وعصائر

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن أن "نتيجة الجولات التي قام بها مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على معامل ومحال البوظة والعصائر في منطقة صيدا حيث تم سحب 12 عينة للتحليل الجرثومي، وبعد صدور النتائج تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة لناحية وجود بكتيريا total coliform - total viable count- staphyloccocus وعليه نظم محاضر ضبط بحق المخالفين وطلب منهم توقيف العمل بالاصناف غير المطابقة ومباشرة تصحيح الخلل خاصة لجهة صيانة فلاتر المياه وغسل وتعقيم الفواكه وفقا للاصول ليصار الى اعادة سحب عينات جديدة، وذلك تحت اشراف رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج".

وفي سياق اخر نظم محضر ضبط بحق صاحب مولد في الصالحية بسبب تقاضي سعر الكيلوط اعلى من السعر الرسمي مع اعطاء ايصالات وهمية للمشتركين.