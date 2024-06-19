المنطقة التربوية في بعلبك تسلم بطاقات الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة يوم غد

حددت المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل موعد تسليم بطاقات الترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) في مركزها عند مدخل بعلبك الجنوبي، يوم غد الخميس، ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة والنصف عصرا.

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