الخارجية السويسرية: الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لم توقع نسخة ورقية للبيان الختامي للمؤتمر

أفادت الخارجية السويسرية بأن "الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لم توقع نسخة ورقية للبيان الختامي للمؤتمر، ونشرت قائمة الموقعين "مباشرة" على الموقع الإلكتروني للوزارة".

واشارت "نوفوستي" نقلا عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر، الى أن الدول "لم توقع على البيان فعليا، لأنه لا توجد نسخة ورقية، والبيان المشترك منشور فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية مع قائمة الدول الموقعة عليه، ويمكن حتى للدول التي لم تكن حاضرة في القمة التوقيع على البيان". وأوضح أن من الممكن استبعاد أي من الدول من هذه القائمة "المباشرة" حين الضرورة.

وقد انعقدت قمة حول أوكرانيا في مدينة بورغنشتوك بسويسرا يومي 15-16 حزيران، وشارك في القمة أكثر من 90 دولة، نصفها دول أوروبية، إضافة إلى 8 منظمات، ولم يتم التوقيع على البيان الختامي من قبل 11 دولة، بما في ذلك أرمينيا والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتايلاند. وفي وقت لاحق سحبت رواندا والعراق والأردن تواقيعها.