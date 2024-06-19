نجل نتنياهو يهاجم قائد سلاح الجو الإسرائيلي: أين كان في 7 تشرين الاول؟

هاجم يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائد سلاح الجو تومر بار، متسائلا عن "مكان تواجده في 7 تشرين الاول الماضي أثناء هجوم حركة "حماس" على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة".

واشار نتانياهو الابن في تصريح له تعقيبا على قرار بار، الى ان "تعيين الجنرال زيف ليفي -سبق وأن رفض الخدمة العسكرية- مدربا لطياري القوات الجوية الإسرائيلية".

واوضح يائير نتانياهو بان "قائد سلاح الجو تومر بار، أين كان وماذا كان يفعل في 7 تشرين الاول بالمناسبة؟، قرر الآن تعيين ليفي مدربا للجيل القادم من طياري القوات الجوية".

وأرفق نتنياهو منشوره بخبر يعود إلى 30 حزيران 2023، يشير إلى أن ليفي أعلن أنه لن يلتحق بالخدمة في الجيش، احتجاجا على التعديلات القضائية التي كانت حكومة نتانياهو تدفع بها في ذلك الحين.

ويواصل يائير نتنياهو، المقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، إثارة الجدل في إسرائيل عبر منشوراته في شبكات التواصل الاجتماعي.