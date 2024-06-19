اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الى أن "أي تهديدات محتملة للشرق الأقصى الروسي، بما في ذلك نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في اليابان، ستقابل برد مناسب من الجانب الروسي".
ولفتت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن "خطط السلطات اليابانية "لتقويض" وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وإجراء تدريبات تشمل قاذفات استراتيجية واحتمال نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في اليابان، تثير القلق".
ورأت انه "يجب على الولايات المتحدة، وكذلك جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، أن تدرك أن أي تهديدات محتملة لحدود الشرق الأقصى للاتحاد الروسي ستقابل بإجراءات رد مناسبة لتعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".
وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، صباح يوم أمس الثلاثاء، "بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: أي تهديدات للشرق الأقصى الروسي ستقابل برد مناسب بما في ذلك نشر صواريخ أميركية باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.