زاخاروفا: أي تهديدات للشرق الأقصى الروسي ستقابل برد مناسب بما في ذلك نشر صواريخ أميركية باليابان

اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الى أن "أي تهديدات محتملة للشرق الأقصى الروسي، بما في ذلك نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في اليابان، ستقابل برد مناسب من الجانب الروسي".

ولفتت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أن "خطط السلطات اليابانية "لتقويض" وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية، وإجراء تدريبات تشمل قاذفات استراتيجية واحتمال نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في اليابان، تثير القلق".

ورأت انه "يجب على الولايات المتحدة، وكذلك جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، أن تدرك أن أي تهديدات محتملة لحدود الشرق الأقصى للاتحاد الروسي ستقابل بإجراءات رد مناسبة لتعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".

وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، صباح يوم أمس الثلاثاء، "بدء عملية نشر القوات وذلك كجزء من التدريبات المقرر إجراؤها، في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة نحو 40 سفينة مختلفة".