القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، "سيرجي ليبيديف"، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية نفذت عدة هجمات الليلة الماضية على منشآت عسكرية والبنية التحتية للطاقة في مقاطعة لفوف.

وأوضح "ليبيديف " في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه سُمع دوي انفجار قوي جداً في ضواحي لفوف، مضيفا أنه سُمع دوي انفجار قوي آخر في ضاحية ماليخيف وتبين أنه مبنى يتألف من ثلاثة طوابق تتمركز فيه القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع ليبيديف بالقول إن الأهداف التي تم استهدافها من قبل القوات الروسة كانت تأوي عسكريين ويضم مخزنًا صغيرًا للذخيرة.

بوتين وكيم جونج أون يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة عقب المفاوضات في بيونج يانج.

ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية وأشار إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين موسكو و بيونج يانج لسنوات عديدة قادمة، وفقا لروسيا اليوم.

ريابكوف: لن نبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة لكنه خيار "غير مستبعد"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك يعد من بين عناصر ترسانة الرد اعتمادا على درجة التحدي.

جاء ذلك في حوار لريابكوف مع وكالة "تاس"، حيث تابع أن روسيا لا تستبعد أي خيارات، إلا أن ذلك هو موضوع قرار سياسي منفصل "على المستوى الرفيع المناسب في موسكو"، وفقا لروسيا اليوم.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة قال ريابكوف إن الحوار الآن "يتعلق بقضايا محددة تخص عمل البعثات الدبلوماسية وبعض الحالات الإنسانية وقضايا التأشيرات. وفي بعض الأحيان يتم إجراء تبادلات عرضية على منصات متخصصة متعددة الأطراف". وردا على الرد الأمريكي بشأن ما طرحه الرئيس بوتين بشأن التسوية الأوكرانية قال نائب وزير الخارجية: "لا يوجد أي حوار آخر، بما في ذلك حول القضايا التي طرحها الرئيس الروسي في 14 يونيو".

وحول التصعيد من جانب "الناتو"، قال ريابكوف: "من الواضح أن (الناتو) بدأ في امتشاق سيوفه أكثر فأكثر، ولا ينبغي علينا الرد بشكل خطابي وحرفيا على كل إشارة من بروكسل أو أي من نخب الحلف، بل يجب أن نعمل بشكل منهجي على أجندتنا، بما في ذلك تعزيز أمننا، واستخدام الوسائل العسكرية دون استبعاد العنصر النووي، وكل هذا يحظى بأولوية الاهتمام".

ووفقا لريابكوف، فإن "هؤلاء السادة لا يفهمون لغة أخرى سوى لغة القوة. وبطبيعة الحال هناك شركاؤنا الأقربون في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية، الذين يتم العمل معهم على الوضع الأمني بالتفصيل، وليس فقط على مستوى تبادل التقييمات، وهو أمر سيستمر مع الاحترام الكامل لكل من خيارهم السيادي والالتزامات التي يتحملها شركاؤنا بموجب المعاهدات الدولية الأخرى، بما في ذلك تلك التي لم تكن روسيا طرفا فيها".