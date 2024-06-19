أضرار بالبنية التحتية في كريات شمونة بعد قصفها من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إن أضرارا وقعت في البنية التحتية والممتلكات في مدينة كريات شمونة (شمال) جراء إطلاق نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن القصف أدى إلى تدمير بعض المباني السكنية والتجارية، وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والطرق. وأكد الجيش أن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار وإصلاح ما يمكن إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وأضافت "هآرتس" أن الصواريخ أُطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة حزب الله، ولم تُسجل خسائر بشرية حتى الآن، لكن القصف أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين اضطروا للجوء إلى الملاجئ.

من جانبه، قال رئيس بلدية كريات شمونة إن السلطات المحلية تعمل بالتنسيق مع الجيش لتقديم المساعدة الفورية للسكان المتضررين وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت. وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم المالي لإعادة بناء وإصلاح ما تم تدميره.

هذا التصعيد يأتي في ظل توترات متزايدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تبادل الطرفان التهديدات والاتهامات، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق في المنطقة

يائير ينشر شرط نتنياهو لانضمام بن غفير لحكومة الحرب

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للانضمام إلى حكومة الحرب، قائلا إنه يتفق مع كليهما.

وفي منشور عبر منصة "إكس" كتب لابيد: "قرأت ما قاله بيبي (لقب نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما".

وكان نتنياهو قال لبن غفير: "من يرد أن يكون شريكا في حكومة الحرب يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة".

وقد رد حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، قائلا: "ندعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، على أن ينطبق أيضا على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب"، في إشارة إلى العملية التي خضع لها نتنياهو.

يذكر أن نتنياهو أعلن قبل أيام حل حكومة الحرب بعد أن استقال منها الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بسبب "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن قرار نتنياهو كان متوقعا، في ظل مطالبة بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزيرين المستقيلين.