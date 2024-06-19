غارات جوية إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية ، اليوم الأربعاء، استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على بلدة "البرغلية" لليوم الثاني على التوالي ، كما أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي "البرغلية" و"الشبريحا" في جنوب لبنان.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة "الوزاني" في جنوب لبنان، ونجا سائقها، بعدما رمى بنفسه خارج السيارة، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على بلدة" يارون" وأفيد عن وقوع إصابات. حسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين على بلدة "الخيام"، بحسب ما أعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

ونعت "المقاومة الإسلامية" اليوم، ثلاثة من عناصرها، ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 377 قتيلاW.

وأعلن " حزب الله، في بيان، أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين داخل مستعمرة "المطلة" الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.