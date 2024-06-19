شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بالأقصر: استمرار توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إدريس منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الأقصر إن التحالف قام بالعديد من الفاعليات والجهود الكبيرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة والفرحة على الأسر خاصة الأكثر احتياجا بقرى ومراكز محافظة الأقصر.

وأشار النائب أحمد إدريس أن أمانة التحالف بمحافظة الاقصر واصلت فعالياتها وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا،وذلك ضمن إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على نشر الخير والسعادة بين المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتضامن، خاصة في هذه المناسبة المباركة. وتناولت الحملة توزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر المستحقة في مختلف قرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية العاملة في نطاق المحافظة.

وأكد منسق التحالف الوطنى بالأقصر أن فرحة أهالي محافظة الأقصر بتلك المبادرات المستمرة التي يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على هذه المبادرة الطيبة، التي ساهمت في إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

واكد النائب أحمد إدريس، أن التحالف الوطنى لعب دورًا كبيرًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه، مضيفا بأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أسهم بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر ونجح ككيان غير حكومي، وأحد منظمات المجتمع المدنى المصرى يحفز ويشجع باقى المنظمات والجمعيات الأخرى على تغير سياساتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأجندتهم بما يتفق وأولويات واحتياجات المجتمع والوطن، بما يسهم ويعظم دور المجتمع المدنى كشريك الدولة والوطن فى تحقيق جهود التنمية.