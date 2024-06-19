غانتس: نتانياهو يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لأسباب سياسية ويخلق أزمات وهمية

اشار الوزير المستقيل من حكومة الحرب الاسرائيلي بيني غانتس في تصريح له، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لأسباب سياسية، ويخلق أزمات وهمية، بحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي.

واكد غانتس بان الانتخابات المبكرة لن تضر بالحرب.

وألغى البيت الأبيض اجتماعاً أميركياً إسرائيلياً رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده يوم الخميس، بعد أن نشر نتانياهو مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، يزعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن بلاده، وفق ما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وأعلن نتانياهو، في الفيديو، أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".