إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ على كريات شمونة في هجومين منفصلين ما أدى إلى أضرار بالمنطقة الصناعية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق 10 صواريخ على كريات شمونة في هجومين منفصلين ما أدى إلى أضرار بالمنطقة الصناعية". وفي وقت سابق، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏‏الإسرائيلي التي طالت بلدتي يارون والخيام، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 (التابع للفرقة 91) في ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية".

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