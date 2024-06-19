"القسام": ندك قوات العدو المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "ندك قوات العدو المتوغلة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وكانت قد اعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، انها قصفت قوات الجيش الاسرائيلي في موقع كتيبة تل السلطان شمال غربي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

في حين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة، ارتفعت إلى 37396 قتيلا".