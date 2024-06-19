إجلاء آلاف الأهالي إثر حرائق غابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية

أرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7000 شخص على الفرار من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة حيث تضرر أو دُمر 500 مبنى.

واندلع الحريقان في منطقة ريفية على مسافة 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود مع المكسيك. وطوق الحريقان بلدة رويدوسو حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الأهالي.

وذكرت الحاكمة ميشيل لوجان غريشام في تصريح له، “أحض بقوة أهالي رويدوسو والمناطق المحيطة على الحفاظ على الهدوء والتقيّد بالتعليمات الرسمية للمساعدة في تقليل المخاطر”.

ولم يتم احتواء الحريقين اللذين أتيا على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.

والحريق الأكبر الذي أُطلق عليه “ساوث فورك” انتشر بسرعة وبـ”شدّة” وترافق مع “حرارة شديدة” بحسب أحدث البيانات. وتخشى السلطات أن تعقّد الرياح القوية جهود الإطفاء. وشهدت نيو مكسيكو سنوات من الجفاف المستمر الذي تفاقم بسبب التغير المناخي بحسب العلماء.

وفي أماكن أخرى في الغرب الأميركي تشهد كاليفورنيا أكبر حريق خلال هذا العام. وأتت النيران على أكثر من 60 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ السبت، علما بأن السلطات لم تصدر أوامر إخلاء.

واوضح الخبراء إن الحريق قد يكون مؤشرا إلى موسم حرائق عنيف في كاليفورنيا، ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان بعد عامين شهدا تساقط أمطار فوق المعدل.