توقعات بتسجيل فائض في ميزان المدفوعات هذا العام يتخطى 1.1 مليار دولار

للعام الثاني على التوالي، توقعت مصادر مصرفية أن يسجل ميزان المدفوعات فائضًا نهاية العام الحالي يتخطى 1.1 مليار دولار. وقد سجّل في الفصل الأول من العام 2024، وفقًا للبيانات التي نشرها المصرف المركزي، فائضًا وصل إلى 442.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.174 مليار دولار سجلها في الفترة عينها من العام الماضي.

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