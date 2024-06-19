"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيبة لجهة العديسة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة الطيبة لجهة بلدة العديسة، حيث سمع صوتها بوضوح في النبطية".

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