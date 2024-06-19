قائد الجيش التقى السفير الإيراني ورئيس العام للرهبانية المارونية المريمية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني يرافقه الملحق العسكري الإيراني العقيد بالا زادة وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق مع وفد وتناول البحث شؤونًا مختلفة.