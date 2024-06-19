اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة في تصريح له من مجلس النواب، الى انه متابعة للقاءات التي بدأتها لجنة الشؤون الخارجية مع رؤوساء البعثات الدولية إستقبلنا اليوم في مجلس النواب سفراء دول قارة آسيا واستراليا حيث تميز اللقاء بحضور معظم سفراء تلك الدول مشكورين وتم وضعهم بصورة الوضع الراهن في الجنوب واستمرار العدوان الاسرائيلي، وإستمع السفراء لعرض مفصّل وبالارقام للأضرار الحاصلة وذلك من مديرة المركز الوطني للبحوث ورئيس مجلس الجنوب، على أن نتابع لقاءاتنا مع رؤوساء البعثات خلال الأيام القادمة للغاية نفسها.

كانت هذه تفاصيل خبر فادي علامة: عرضنا مع سفراء دول قارة آسيا واستراليا الأضرار الحاصلة جراء العدوان الاسرائيلي في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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