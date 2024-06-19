إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7000 شخص على الفرار الثلاثاء من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة حيث تضرر أو دُمر 500 مبنى.

اندلع الحريقان الاثنين في منطقة ريفية على الحدود مع المكسيك. وطوق الحريقان بلدة رويدوسو حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الأهالي.

ولم يتم احتواء الحريقين اللذين أتيا على قرابة 80 كيلومتراً مربعاً وألحقا أضراراً بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.

والحريق الأكبر الذي أُطلق عليه "ساوث فورك" انتشر بسرعة وبشدّة وترافق مع "حرارة شديدة" بحسب أحدث البيانات. وتخشى السلطات أن تعقّد الرياح القوية جهود الإطفاء.

شهدت نيو مكسيكو سنوات من الجفاف المستمر الذي تفاقم بسبب التغير المناخي بحسب العلماء.