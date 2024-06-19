بالصور- لحظة خروج جثماني مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح من المشرحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

خرج من مشرحة مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، قبل قليل، جثماني مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث بمحيط ستاد برج العرب، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.

وخرجت سيارات الإسعاف التي تنقل جثماني المشجعتين في طريقها من محافظة الإسكندرية إلى مسقط رأسيهما في المنوفية والقاهرة.

وخيمت حالة من الحزن على أفراد أسرة المشجعتين الذين حضروا لاستكمال إجراءات الدفن واستلام جثماني الفتاتين.

وكانت أصدرت النيابة العامة عدة قرارات في الواقعة شملت التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وإجراء تحليل مخدرات له، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محل الحادث، واستجواب شهود العيان حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعي النادي الأهلي أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.

وتبين من الفحص دهس سيارة لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام إلا أنه وافتهما المنية.

وكشف التقرير الطبي الأولي بشأن سبب وفاة مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح بأنهما وصلتا إلى مستشفى العامرية تعانيا من كسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد.

ولفظتا الضحيتين أنفاسهما الأخيرة تأثرًا بإصابتهما المشار إليها إثر دهسهما من سيارة أثناء عبورهما الطريق أمام إستاد برج العرب وجرى التحفظ على الجثامين بثلاجة مستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وألقي القبض على السائق وجرى احتجازه بقسم الشرطة وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم بالقتل الخطأ.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، نعيًا للفتاتين، جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى ننعى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم.. داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان".

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