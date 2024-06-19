العثور على جثة صيدلي داخل شقة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم الأربعاء، على جثة صيدلي داخل شقة في بندر قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص برئاسة المقدم الحسيني يوسف، نائب مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة صيدلي داخل شقة في دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة إ.ج، في الأربعينيات من العمر، صيدلي ويعمل في الإدارة الصحية بمركز قوص، وجرى معاينة الجثمان من قبل الجهات المختصة لكشف تفاصيل الوفاة.