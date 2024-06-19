حاول إنقاذه فغرق معه.. مصرع شاب وابن عمه في ترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب وابن عمه مصرعهما، غرقًا داخل ترعة في نجع البزايدة قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بغرق طالب وابن عمه في ترعة داخل قرية أبوحزام مركز نجع حمادي، شمالي قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد أحمد رضا معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي، وتبين بعد الفحص غرق ونجل عمه أحدهما شاهد الآخر يغرق فحاول إنقاذه لكن غرق معه، تم انتشال جثتيهما من الترعة وتقرر نقلهما إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.