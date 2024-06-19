بالصور.. استمرار توافد المواطنين على الحدائق العامة في رابع أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تصوير - إسلام فاروق:

شهدت الحدائق والمتنزهات والميادين العامة، بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، استمرار توافد المواطنين، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال والتنزه والاستمتاع بالألعاب المختلفة.

وشهدت حديقة الحرية بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء إقبالا كبيرا من المواطنين اللذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بين أجوائها البهيجة وأشجارها الخلابة التي تسود أرجائها.

وأعلنت إدارة الحديقة أن إستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024 يبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 مساء موضحا أن سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

وتحتوي حديقة الحرية على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم ومن منهم "أمير الشعراء" أحمد شوقي والرائد اللاتيني الشهير رامون كاستيلا الذي قضى على العبودية في بيرو عام 1854 وهو تمثال تم إهدائه من بيرو لمصر.