رغم ارتفاع أسعار اللحوم.. 25% زيادة في أضاحي هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر استقبلت حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 2024 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600 أضحية.

ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعاملين بالهيئة ومديريات الطب البيطرى والمجازر على جهدهم الكبير والمتميز طوال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم الغاء الاجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.

وفي سياق متصل تواصل الادارة المركزية لحماية الأراضي، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد أية تعديات عليها.

وقام الدكتور حسام راشد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، بزيارة إلى محافظة الغربية حيث التقى الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد أعمال حماية الأراضي.

وأشار راشد الى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي الادارة المرور على المحافظات لمتابعة أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم المرور اليوم في رابع أيام عيد الأضحى، المرور على محافظات: سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية.