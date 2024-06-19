بالصور| صراخ وبكاء لا يتوقفان.. هكذا تلقت أسرة نورهان ناصر مُشجعة الأهلى خبر وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهى:

لم تصدق أسرة الطالبة "نورهان ناصر عبد المقصود" خبر وفاتها بعد، وبمجرد الاقتراب من منزلهم بعزبة العمدة التابعة لقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، ينخلع القلب من صوت الصراخ والنحيب على نورهان، تلك الفتاة التي تدرس في كلية الآثار جامعة عين شمس بالفرقة الرابعة، والمولعة بتشجيع النادي الأهلي والسفر وراء فريقها من محافظة لأخرى.

تعرضت "نورهان" وصديقتها "نرجس"، أمس لحادث مروري أليم عقب عودتهما من حضور مباراة النادي الأهلي والإتحاد السكندري ببرج العرب، لتنتهي رحلتهما في مشرحة مستشفى العامرية بالإسكندرية.

وأكدت أسرة "نورهان" أنها قضت إجازة عيد الأضحى معهم ووزعت الشيكولاته على الأهالي عقب أداء صلاة العيد.

وأضافت الأسرة: " الجميع يعرف نورهان ويتعامل معها كأنها ابنتهم.. قبل السفر إلى الإسكندرية ودعتنا وطالبت منا الدعاء للنادي الأهلي للفوز بالمباراة".

وأوضحت عمة نورهان، "أن الأسرة اعتادت الاطمئنان على نورهان عقب كل مباراة، ولكن هذه المرة اختلفت، إذ اتصلوا بها على هاتفها لكن الصوت الذي رد عليهم لم يكن هي.

وتابعت: "سمعنا جملة نزلت علينا كالصاعقة، قالنا بنتكم ماتت"، ومن وقتها وتحولت العزبة التي تعيش فيها نورهان إلى سرادق عزاء، ينتظرون تشييع جثمانها".