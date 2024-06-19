بعد ارتفاعه.. كيف تحرك سعر الذهب مع حلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

انخفض سعر جرام الذهب 10 جنيهات مع حلول بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وذلك مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام قد ارتفع 5 جنيهات مع بداية التعاملات وذلك قبل أن يرتفع مجدداً بقيمة 5 جنيهات مرة أخرى خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2330 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.01 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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