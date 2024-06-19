20 صور ترصد الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية فى رابع أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

سجلت شواطئ الإسكندرية أرقاما قياسية خلال رابع أيام العيد، إذ استقبل 52 شاطئًا ما يفوق المليون زائر وهو العدد الأكبر هذا العام ومنذ انطلاق الموسم الصيفي.

وتصدرت ما يعرف بـ"رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، المشهد على شواطئ الإسكندرية، ما ساهم في رفع نسبة الإشغال وخاصة في شواطئ شرق والتي وصلت أغلبها لنسب 100% وأغلقت أبوابها وجرى توجيه الزائرين إلى شواطئ أقل في نسب الإشغال.

ورفعت شواطئ شرق الإسكندرية بمناطق ميامي والمندرة وسيدي بشر، الرايات الخضراء، والتي تعني أن السباحة آمنة تماما، بينما رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية التي تقل فيها حواجز الأمواج الرايات الصفراء التحذيرية، فيما طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين توخي الحيطة والحذر عند النزول للمياه البحر.

وتشهد أحياء الإسكندرية طقسًا حارا مشمسًا، اليوم، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 31 للصغرى و22 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 32 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 65%.